На благотворительном концерте в Манчестере собрали около $13 миллионов в поддержку жертв теракта

Благотворительный концерт, организованный американской певицей Арианой Гранде в Манчестере в поддержку жертв теракта на ее же концерте 22 мая, собрал около 13 млн долларов.

Как передает Deutsche Welle, вечером 4 июня в трехчасовом шоу One Love Manchester выступили Кейти Перри, Робби Уильямс, группа Black Eyed Peas, Джастин Бибер, группа Coldplay, Майли Сайрус, Фаррелл и другие звезды поп-музыки.

На концерт пришли 50 тысяч человек, его прямую трансляцию смотрели миллионы. Зрительская квота достигла почти 50 процентов, поэтому концерт уже назвали самой популярной телепрограммой 2017 года на британском телевидении. Вырученные средства будут направлены в фонд помощи жертвам теракта.

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Американское издание Variety в понедельник, 5 июня, сообщило, что в течение прямой трансляции концерта дополнительно были собраны 2,6 млн долларов. Перед началом концерта в фонде уже было свыше 9 млн долларов.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 мая произошел взрыв на территории «Манчестер Арены» после концерта американской певицы Гранде. В результате взрыва погибли 22 человека, еще 59 ранены. Среди погибших была 8-летняя девочка, супруги из Польши и, по меньшей мере, шестеро подростков.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Исламское государство».

В Великобритании были приняты усиленные меры безопасности.