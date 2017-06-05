Нападавший на отель в Маниле был наркозависимым

Подозреваемый в поджоге казино и убийстве 37 человек в гостиничном комплексе Resorts World Manila в столице Филиппин был наркозависимым, и его действия были единичным разбоем.

Об этом заявил начальник полиции Манилы Оскар Олбайолд, - пишет АВС News.

Близкие родственники подтвердили личность Джесси Карлоса Хавьера. Он женат, имеет троих детей.

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Карлос ранее работал в отделе финансов, и задолжал более 80 тысяч долларов США.

Напомним, поздно вечером 2 июня мужчина с винтовкой напал на казино в отеле Resorts World Manila. Открыв стрельбу, он устроил панику среди посетителей заведения. Никто не был ранен от пуль, однако, мужчина впоследствии поджег казино. Вследствие этого погибло 37 человек, на месте скончался и сам нападающий, совершив акт самосожжения, что подтвердила полиция Манилы.

Сначала сообщалось, что за нападение ответственны боевики "Исламского государства", но потом руководитель полиции Рональд де ла Роса заявил, что "ИГ" объявила о своей причастности к событиям в Маниле, вероятно, лишь с целью собственного пиара.