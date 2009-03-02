Европейский Совет определится с финансовыми рынками в июне

Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС) в июне планирует определиться относительно основных направлений изменения регуляции финансовых рынков.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК по завершении неформального заседания Европейского Совета в воскресенье.

“Мы должны улучшить регуляторную политику на финансовом рынке. Первые решения в этой сфере должны быть одобрены в июне на саммите”, - сказал он.

В свою очередь Президент Еврокомиссии Жозеф БАРРОЗУ уточнил, что до июня созданная Комиссией группа под руководством Жака де ЛАРОЗЬЕРА наработает соответствующие предложения с целью усиления прозрачности и предсказуемости финансовых рынков.