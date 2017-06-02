"Наци-лорд" из России приговорен к предварительному заключению в мексиканской тюрьме

Россиянин Алексей Макеев, обвиняемый в убийстве мексиканца, приговорен к полутора годам предварительного заключения в мексиканской тюрьме, передает Русская служба Би-би-си.

Такую меру пресечения для Макеева избрал суд мексиканского города Канкун. В заключении Макеев будет дожидаться процесса, который начнется ориетировочно через несколько месяцев. Возможный срок тюремного заключения, грозящий Макееву, может составить от 25 до 50 лет.

Макеев, публиковавший видео на YouTube под ником Alextime, на камеру оскорблял мексиканцев и угрожал им, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики. За четыре года жизни в Канкуне Макеев превратился в местную знаменитость. Мексиканцы прозвали его «Русский наци-лорд» и даже запустили хештег #LordNaziRusso.

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19 мая несколько сотен человек окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него. Один мексиканец был ранен и скончался после нападения.

Макеев получил тяжелые травмы и около двух недель провел в больнице. После этого прокуратура мексиканского штата Кинтана-Роо предъявила Макееву обвинение в предумышленном убийстве.

По информации консульства России в Мексике, Макеев отказывается от содействия российских дипломатов и не желает возвращаться в Россию.

До того, как переехать в Мексику, Макеев записывал видео для блога в России - в своих роликах вооруженный тесаком мужчина разгуливал по городу с камерой и унижал детей, подростков и пенсионеров. Он дважды привлекался к уголовной ответственности, но избежал наказания. В итоге его направили на принудительное лечение в психоневрологическую клинику, где он не провел много времени. Однако после того, как интерес к нему вырос не только со стороны аудитории ее блога, но и со стороны СМИ и общественности, он решил перебраться в Мексику из родного подмосковного города Электросталь.