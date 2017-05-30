В Мексике "наци-лорду" из России предъявили обвинение в убийстве

Прокуратура мексиканского штата Кинтана-Роо предъявила россиянину Алексею Макееву обвинение в предумышленном убийстве, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Дмитрий Болбот, передает Русская служба Би-би-си.

Российский дипломат подчеркнул, что Макеев "отказывается от любого участия посольства в этом деле" и не собирается возвращаться в РФ.

Макеев, публиковавший видео на YouTube под ником Alextime, на камеру оскорблял мексиканцев и угрожал им, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.

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За четыре года жизни в Канкуне Макеев превратился в местную знаменитость. Мексиканцы прозвали его «Русский наци-лорд» и даже запустили хештег #LordNaziRusso.

19 мая несколько сотен человек окружили дом Макеева в Канкуне. Один из них, 19-летний Карлос Эдуардо, проник в дом Макеева, тот нанес ему три ножевых ранения. Тогда толпа выбила дверь и принялась жестоко избивать "наци-лорда".

Мексиканец скончался от полученных ран. Макеев после избиения получил тяжелые травмы и был помещен в больницу, откуда вскоре был выписан и взят под стражу.

До того, как переехать в Мексику, Макеев записывал видео для блога в России - в своих роликах вооруженный тесаком мужчина разгуливал по городу с камерой и унижал детей, подростков и пенсионеров. Он дважды привлекался к уголовной ответственности, но избежал наказания. В итоге его направили на принудительное лечение в психоневрологическую клинику, где он не провел много времени. Однако после того, как интерес к нему вырос не только со стороны аудитории ее блога, но и со стороны СМИ и общественности, он решил перебраться в Мексику из родного подмосковного города Электросталь.