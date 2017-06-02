Полиция Филиппин исключила версию теракта в отеле Resorts World Manila
Ранее ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".
Полиция Филиппин не обнаружила террористического следа в стрельбе в курортном комплексе Resorts World Manila в Маниле, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Как сообщает агентство со ссылкой на начальника полиции Рональда де ла Роса, предположительно это было ограблением.
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«Стрелок зашел в помещение и пожог несколько столов», оружие не было направлено в сторону людей, отметил полицейский.
По словам начальника полиции, «Исламское государство» могло взять на себя ответственность за инцидент для «пропаганды террористической группировки».
Ранее сообщалось, что вечером 1 июня в отеле Resorts World Manila произошла стрельба. Точной информации о количестве пострадавших не сообщалось. Ответственность за инцидент взяло на себя "Исламское государство".
Очевидцы событий рассказывали Manila Times, в отель вошли вооруженные люди в масках и открыли стрельбу. Также очевидцы сообщили, что слышали взрыв. Издание при этом отмечало, что данная информация пока не подтверждена полицией.
В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил соболезнования пострадавшим в результате инцидента. «Мы внимательно следим за ситуацией. Наши мысли и молитвы со всеми пострадавшими», — цитирует Трампа BBC.
Пресс-служба курортного комплекса сообщает, что у Resorts World Manila пока нет официальной информации об инциденте.