Полиция Филиппин исключила версию теракта в отеле Resorts World Manila

Полиция Филиппин не обнаружила террористического следа в ​стрельбе ​в курортном комплексе Resorts World Manila в Маниле, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Как сообщает агентство со ссылкой на начальника полиции Рональда де ла Роса, предположительно это было ограблением.

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«Стрелок зашел в помещение и пожог несколько столов», оружие не было направлено в сторону людей, отметил полицейский.

По словам начальника полиции, «Исламское государство» могло взять на себя ответственность за инцидент для «пропаганды террористической группировки».

Ранее сообщалось, что вечером 1 июня в отеле Resorts World Manila произошла стрельба. Точной информации о количестве пострадавших не сообщалось. Ответственность за инцидент взяло на себя "Исламское государство".

Очевидцы событий рассказывали Manila Times, в отель вошли вооруженные люди в масках и открыли стрельбу. Также очевидцы сообщили, что слышали взрыв. Издание при этом отмечало, что данная информация пока не подтверждена полицией.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил соболезнования пострадавшим в результате инцидента. «Мы внимательно следим за ситуацией. Наши мысли и молитвы со всеми пострадавшими», — цитирует Трампа BBC.

Пресс-служба курортного комплекса сообщает, что у Resorts World Manila пока нет официальной информации об инциденте.