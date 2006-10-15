ООН ввела жесткие санкции в отношении КНДР

Совет Безопасности ООН ввел в отношении КНДР жесткие санкции, направленные на ликвидацию ее ракетного и ядерного потенциала. В единогласно принятой в субботу резолюции Совет осудил ядерное испытание, объявленное КНДР 9 октября, указав, что такой шаг "представлял бы собой явную угрозу международному миру и безопасности", сообщает ИТАР-ТАСС.

СБ ООН потребовал, чтобы КНДР не производила новых ядерных испытаний или запусков баллистических ракет и "полностью отказалась от всего ядерного оружия и существующих ядерных программ, а также от всех других существующих программ создания оружия массового уничтожения (ОМУ) и баллистических ракет". В резолюции подчеркивается, что Пхеньян должен сделать это "поддающимся проверке и необратимым образом".

В случае невыполнения этих требований Совет Безопасности будет готов задействовать статью 41 Устава ООН, которая предусматривает "меры, не связанные с использованием вооруженных сил", в том числе "полную или частичную приостановку экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений".

Резолюция вводит запрет на поставки, продажу или передачу КНДР любой обычной военной техники и вооружений, а также любых материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут быть использованы в северокорейских программах ОМУ.

Совет потребовал от КНДР прекратить экспорт всех перечисленных наименований, а от государств-членов ООН - заморозить фонды, другие финансовые активы и экономические ресурсы, задействованные в реализации таких программ КНДР. Он также обязал государства-члены ООН принять необходимые меры для недопущения въезда на их территорию или транзита через нее лиц, связанных с северокорейскими ядерными программами, программами баллистических ракет и другими связанным с ОМУ программами, а также членов их семей.

Совет призвал государства-члены принять совместные меры, включая досмотр грузов, отправляемых в КНДР или из нее, на предмет наличия ядерного, химического или биологического оружия, средств его доставки и относящихся к нему материалов.

Совет подтвердил, что будет готов рассмотреть вопрос о целесообразности предусмотренных санкционных мер, включая их отмену, в зависимости от соблюдения КНДР положений данной резолюции.

СБ ООН призвал КНДР незамедлительно и без каких-либо предварительных условий вернуться за стол шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной проблеме, а также потребовал от нее немедленно отозвать свое заявление о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.