Умерла модель Playboy, сыгравшая девушку Джеймса Бонда

Британская модель и актриса Молли Питерс скончалась в возрасте 75 лет, передает РБК со ссылкой на Fox News. Причина смерти актрисы не сообщается.

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Питерс сыграла роль девушки Джеймса Бонда в фильме 1965 года "Шаровая молния". Это четвертый фильм бондианы, главную роль в котором сыграл Шон Коннери. По сюжету «агент 007» сражается с преступной организацией СПЕКТР, похитившей у НАТО две атомные бомбы и потребовавшей за них выкуп в размере $100 млн.

Некоторые откровенные сцены с участием Бонда и героини Питерс были не допущены для показа в британских кинотеатрах.

Для Питерс роль в "Шаровой молнии" была одной из первых. После выхода фильма на экран она снялась для журнала Playboy, однако в дальнейшем ее карьера пошла на спад. После появления еще в нескольких лентах она больше не снималась.

Как сообщал УНИАН, 23 мая скончался Роджер Мур, который снялся в семи фильмах про Бонда.