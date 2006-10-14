Совет Безопасности ООН решил не применять военной силы против КНДР

В субботу Совет безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции в отношении Северной Кореи, сообщает AFP.

Члены Совбеза осудили недавно проведенные КНДР испытания ядерного оружия, а также приняли пакет санкций в отношении этого государства.

В частности, резолюция предполагает проверку всех грузов, поступающих в Северную Корею, на предмет наличия оружия массового поражения или его компонентов. Кроме того, в документе прописан запрет для мировых компаний на поставку в КНДР материалов, которые могут быть использованы в ядерной сфере.

Резолюция не предполагает наложение суровых экономических санкций и применения военной силы против КНДР.

Все принятые санкции не ограничены во времени, но будут сняты, как только КНДР согласится вернуться к шестисторонним переговорам по своей ядерной программе, указывается в резолюции Совбеза.

Лента.ру