В Америке снег, какого 100 лет не видели
19:57, 14 октября 2006Мир
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Перекрыты большие дороги, без света 400 тысяч домов
В США начался снегопад, причем так обильно и неожиданно, что полностью парализовал сразу несколько штатов Среднего Запада и район Великих озер. Перекрыты многие крупные дороги - уборочную технику просто не успели подготовить, сообщают Вести.ру.
Телефоны экстренных служб разрываются от сообщений о происшествиях, связанных с погодой. Толщина снежного покрова в некоторых местах достигает полуметра.
В штате Нью-Йорк из-за многочисленных обрывов проводов без электричества остались около 400 тысяч домов. Сразу в нескольких аэропортах отложены рейсы.
По словам метеорологов, прошедшие сутки для многих штатов стали самыми снежными за последние 100 лет.
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