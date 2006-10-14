В Америке снег, какого 100 лет не видели

В США начался снегопад, причем так обильно и неожиданно, что полностью парализовал сразу несколько штатов Среднего Запада и район Великих озер. Перекрыты многие крупные дороги - уборочную технику просто не успели подготовить, сообщают Вести.ру.

Телефоны экстренных служб разрываются от сообщений о происшествиях, связанных с погодой. Толщина снежного покрова в некоторых местах достигает полуметра.

В штате Нью-Йорк из-за многочисленных обрывов проводов без электричества остались около 400 тысяч домов. Сразу в нескольких аэропортах отложены рейсы.

По словам метеорологов, прошедшие сутки для многих штатов стали самыми снежными за последние 100 лет.