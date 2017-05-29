В России в июне намерены провести новые шествия и митинги

В мэрию Москвы подана заявка на проведение митинга против коррупции, запланированного на 12 июня. Ее копию на своем сайте опубликовал российский оппозиционер Алексей Навальный.

Время проведения акции - с 14:00 до 17:00 12 июня, заявленное число участников - до 15 тыс. человек.

"На данный момент об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах страны", - рассказал оппозиционер.

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Цель мероприятия, как говорится в заявке, - "Выступление в поддержку требований расследовать факты коррупции высших должностных лиц России".

"26 марта мы всем продемонстрировали, что собираем людей больше всех. У нас без денег и на "несанкционированные" акции выходит людей больше, чем власти собирают путём принудительного сгона бюджетников", - говорится в сообщении Навального.

Заявитель акции в Москве - я сам, как и в прошлый раз https://t.co/i4w0EYPle3pic.twitter.com/gptVXMcJVk — Alexey Navalny (@navalny) May 29, 2017

Как сообщал УНИАН, ранее Навального задержали 26 марта через несколько минут после начала несанкционированной акции против коррупции в Москве. Столичные полицейские в этот день задержали более тысячи человек.

Антикоррупционные акции 26 марта прошли практически в ста городах России. Поводом для их проведения стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Навального о "тайной империи" премьер-министра Дмитрия Медведева. В нем утверждается, что Медведев через подставные фонды и доверенных лиц владеет несколькими усадьбами, яхтами, квартирами, агрокомплексом и винодельнями в России и Италии.