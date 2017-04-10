Российский оппозиционер Навальный вышел на свободу после 15 суток ареста

Российский оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 15 суток административного ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Об этом рассказал глава избирательного штаба Навального Леонид Волков в эфире российского телеканала «Дождь».

Навальный находился в спецприемнике №2. Сначала оттуда его отвезли в ОВД «Коньково», а потом выпустили, рассказал Волков.

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В конце марта Тверской районный суд Москвы признал Навального виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП) и арестовал его на 15 суток. Политика также оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию массового мероприятия, не являющегося публичным.

Навального задержали 26 марта через несколько минут после начала несанкционированной акции против коррупции в Москве. По информации проекта «ОВД-Инфо», столичные полицейские в этот день задержали более тысячи человек.

Антикоррупционные акции 26 марта прошли практически в ста городах России. Поводом для их проведения стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Навального о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. В нем утверждается, что Медведев через подставные фонды и доверенных лиц владеет несколькими усадьбами, яхтами, квартирами, агрокомплексом и винодельнями в России и Италии.