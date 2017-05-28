"Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля получил "Квадрат" Рубена Эстлунда

Лучшим режиссером ранее признали Софию Копполу.

Главный приз Каннского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Квадрат» шведа Рубена Эстлунда. Гран-при (вторая по значимости награда) достался «120 ударов в минуту» французского режиссера Робена Кампийо, как сообщает "Медуза". Читайте такжеЗвезды на кинофестивале в Каннах (фотогалерея) Лучшим режиссером ранее признали Софию Копполу, лучшими актерами: Диану Крюгер и Хоакина Феникса. Николь Кидман получила специальный приз юбилейной, 70-й церемонии. «Квадрат» — сатирический фильм о современном искусстве. Главные роли в нем исполнили Клас Банг, Элизабет Мосс и Доминик Уэст.

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