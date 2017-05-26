Полиция задержала еще одного подозреваемого в связи с терактом в Манчестере

Утром в пятницу полиция Манчестера по подозрению в причастности к теракту на стадионе задержала еще одного человека.

Читайте такжеВзрыв в Манчестере: британские чиновники обрушились с критикой на Трампа из-за утечки фото бомб"Этим утром, 26 мая, в Мосс Сайде был задержан еще один мужчина. Это связано с атакой на стадион Манчестера", - сказано в сообщении местной полиции в "Твиттере".

Latest update pic.twitter.com/xY0uCTVcLI — G M Police (@gmpolice) May 26, 2017

Всего в связи с этим делом были задержаны 10 человек, но позже двое – мужчина и женщина – были отпущены. Утром в пятницу проводятся обыски в соседнем районе.

Latest update pic.twitter.com/xY0uCTVcLI — G M Police (@gmpolice) May 26, 2017

Напомним, вечером в понедельник, 22 мая, в концертном холле "Манчестер Арена" после выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв, в результате которого погибли 22 человека и еще 64 были ранены. Взрыв осуществил смертник, который пронес с собой самодельное взрывное устройство.

23 мая ответственность за теракт в Манчестере взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Вечером во вторник полиция Манчестера назвала имя подозреваемого в совершении теракта. Им является Салман Абеди, который, согласно информации британских СМИ, родился в Манчестере в семье выходцев из Ливии, которые сбежали с родины, спасаясь от режима бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Семья Абеди жила на юге Манчестера в течение последних как минимум десяти лет.