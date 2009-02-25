Джорджа Буша не узнали в техасском магазине

Экс-президента США Джорджа Буша, который недавно переехал с женой Лорой в Техас, не узнали в магазине Elliott`s Hardware, куда он пришел за фонариком и батарейками, пишет The Telegraph.

Человек, который обычно стоит в дверях магазина и приветствует посетителей, не понял, что очередной покупатель – это не просто 62-летний местный житель, а еще недавний глава государства. По словам Андреа Бонд, директора по маркетингу магазина, конфуз произошел из-за того, что экс-президент был одет очень скромно, в тренировочные штаны и ветровку. Однако потом персонал узнал Буша – по куртке с эмблемой «Джордж Буш» и нашивкой «морского котика».

Газета.ру