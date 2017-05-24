Глава Минобороны РФ назвал внешнюю политику США причиной "напряженности" в Украине и Сирии

Украина, Сирия и Корейский полуостров являются стратегически важными для России регионами, заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает РБК.

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По словам главы Минобороны, в этих «стратегически важных для России районах» особенно сильно растет «напряженность». Шойгу отметил, что фактором международной нестабильности остается стремление США к глобальному лидерству.

Он добавил, что Вашингтон и страны Запада продолжают навязывать миру идею о существовании российской военной угрозы. По мнению Шойгу, это «негативно сказывается» на формировании «единого» фронта борьбы с «главным злом современности - международным терроризмом».

Как сообщал УНИАН, ранее президент России Владимир Путин объявил об уточнении «подходов по переоснащению войск» у границы на западе и юго-западе, где РФ граничит с Украиной, с использованием «боевого опыта, полученного в ходе операции в Сирии».