Глава Минобороны РФ назвал внешнюю политику США причиной "напряженности" в Украине и Сирии

15:16, 24 мая 2017
Мир
898

Запад "продолжает навязывать миру идею о существовании российской военной угрозы", сетует Шойгу.

Иллюстрация / REUTERS

Украина, Сирия и Корейский полуостров являются стратегически важными для России регионами, заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает РБК.

Читайте такжеВ Кремле открестились от плана по интеграции оккупированного Донбасса

По словам главы Минобороны, в этих «стратегически важных для России районах» особенно сильно растет «напряженность». Шойгу отметил, что фактором международной нестабильности остается стремление США к глобальному лидерству.

Он добавил, что Вашингтон и страны Запада продолжают навязывать миру идею о существовании российской военной угрозы. По мнению Шойгу, это «негативно сказывается» на формировании «единого» фронта борьбы с «главным злом современности - международным терроризмом».

Как сообщал УНИАН, ранее президент России Владимир Путин объявил об уточнении «подходов по переоснащению войск» у границы на западе и юго-западе, где РФ граничит с Украиной, с использованием «боевого опыта, полученного в ходе операции в Сирии».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#Украина#Россия#Сирия