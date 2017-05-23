Президент США обошелся без деталей: "Мы любим Израиль" - Süddeutsche Zeitung

Его с нетерпением ожидали на Святой Земле, спасителя, спустившегося с небес.

Об этом пишет Петер Мюнх в статье "Президент США обошелся без деталей: "Мы любим Израиль", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Когда президент США Дональд Трамп в понедельник в полдень приземлился на аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, все израильское правительство уже давно ждало его на аэродроме под палящим солнцем, а оркестр уже перепробовал все вступления. Трудное дело, но ожидание того стоило. Немного уставший, но готовый улыбаться Трамп выходит из самолета в сопровождении жены в ангельски белом костюме, а потом он говорит то, что сложно превзойти: "Мы любим Израиль".

Непонятно, кто такие "мы" – он и Мелания, он и американский народ, или он в королевском множественном числе. Неважно. Понятно, что Дональд Трамп, президент США, возлагает на Израиль большие надежды. По крайней мере, тот Израиль, который стоит за правым правительством Биньямина Нетаньяху. Конечно, в течение последних четырех месяцев с момента инаугурации было несколько разочарований, потому что Трамп пообещал много, и до сих пор ничего не выполнил – например, не переместил посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Но, на самом деле, в детали здесь никто вдаваться не будет. Ведь Трамп посещает Израиль во время своей первой зарубежной поездки, и премьер-министр Биньямин Нетаньяху похвалил этот шаг во время приветствия, назвав его "поистине историческим".

Поэтому Нетаньяху счел приемлемыми всеобъемлющие благодарности, которыми он осыпал своего друга из Вашингтона – за "сильную речь" в Эр-Рияде, "мощное доказательство дружбы с Израилем" и, в общем, за его сущность и пребывание здесь. "Пусть первая поездка в наш регион станет исторической вехой на пути к примирению и миру", - сказал он ему. Из-за такого пафоса, пожилому президенту Реувену Ривлину было сложно придерживаться своей приветственной речи. Кроме того, ему также приходилось бороться с ветром, текст речи постоянно норовил вырваться из его рук.

Трамп гораздо лучше подготовлен в этом вопросе, его текст надежно закреплен в папке. Сильный ветер должен был вызвать беспокойство из-за челки, но здесь все было в порядке: Тель-Авив, 13 часов, прическа держится. То, что Трамп говорил на ветру, соответствовало ожиданиям: "У нас есть редкая возможность принести мир и безопасность этому региону и его народам", - сказал он. "Мы сможем достичь этого только сообща".

Как он хочет этого добиться, он снова не сказал, по крайней мере, публично – но то, что Трамп прилетел из Эр-Рияда, это уже часть сообщения. Поскольку это первый прямой рейс из Саудовской Аравии в Израиль. Нетаньяху воспользовался возможностью, чтобы признаться, что тоже хочет однажды полететь из Тель-Авива в Эр-Рияд. Речь идет о региональном решении ближневосточного конфликта, которое включает в себя не только Израиль и палестинцев, но и суннитские государства региона.

Премьер-министр делает все возможное, чтобы настроение оставалось таким же оптимистичным

Так, вопрос о мире был в центре всех разговоров, которые вел Трамп во время своего 28-часового пребывания на Святой Земле. Из аэропорта, сначала он полетел на вертолете на встречу с президентом Ривлином в Иерусалиме. Со второй половины дня много времени предусмотрено для Нетаньяху, в том числе, ужин. На следующий день, Трамп встретился в Вифлееме с палестинским президентом Махмудом Аббасом, премьер-министр Израиля передал ему сообщение: "Рука Израиля протянута для примирения со всеми нашими соседями, в том числе палестинцами".

Нетаньяху делает все, чтобы сохранять оптимистичное настроение и не ставить под угрозу доброжелательность Трампа. Тем не менее, в тот же день ему придется осознать, что названная "нерушимой" дружба имеет свои пределы. Они стали очевидными, когда Трамп посетил Старый город в Иерусалиме во второй половине дня. Кульминация ажиотажа, весь район оцеплен, привлечено более 10 000 сотрудников службы безопасности. Трамп сначала проходит по пустым улицам к Гробу Господню, затем идет к Стене плача, святыне иудаизма.

Он первый действующий президент США, появившийся здесь – и Нетаньяху хотел бы его сопровождать. Какое бы получилось фото. Но американцы отказались от его сопровождения, потому что, согласно международному праву, старый город находится на оккупированной территории. Поэтому Трамп в одиночку отправился к выветренным каменным блокам, которые когда-то были западной подпорной стеной храма. По традиции, он оставил маленькую записку в щели в стене. Вероятно, спасение должно прийти сверху.