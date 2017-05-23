Трамп сказал Лаврову, что война в Украине его не очень беспокоит - СМИ

В начале мая в ходе личного общения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Белом доме, президент США Дональд Трамп якобы заявил, что его лично не слишком волнуют боевые действия в Украине, однако этот вопрос является важным для критиков его администрации. Об этом на прошлой неделе сообщило издание New York Times, ссылаясь на источники в Белом доме, как пишет "Голос Америки".

Разговор Трампа с Лавровым об Украине, кажется, потерялся среди других сенсационных сообщений статьи New York Times, и стал предметом экспертных комментариев только сейчас.

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"Слова Трампа о том, что Коми "сумасшедший" не должны затмить тот факт, что он подставил Украину в ходе встречи с россиянами. Заявление, что он не слишком переживает по поводу российской агрессии в Украине - поражает. Это полный разрыв с политикой Запада", - пишет Эндрю Вайс, исследователь влиятельного аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace (Вашингтон, США).

Эксперт также подчеркнул, что подобные слова Трампа, если они имели место, заставляют серьезно обращать внимание на сообщения СМИ о якобы более тесных чем признает Белый дом, отношениях Кремля с командой Трампа.

Критики президента США Трампа поспешили назвать сообщение New York Times доказательством предательства Украины.