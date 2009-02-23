Белорусских хоккеистов подозревают... в связях с мафией

Правоохранительные органы Канады подозревают белорусских хоккеистов в связях с мафией.

Об этом сообщает белорусская служба радио «Свобода» со ссылкой на канадское издание La Presse.

Издание сообщает, что в связях с задержанным неделю назад 38-летним наркодилером Паскуале МАНДЖИОЛА подозреваются белорусские легионеры клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» братья Андрей и Сергей КОСТИЦИНЫ. По информации полиции, в результате прослушивания телефона распространителя кокаина П.МАНДЖИОЛА были зафиксированы несколько его разговоров с братьями КОСТИЦИНЫМИ.

Как пишет La Presse, мафиози опекал белорусских легионеров с момента их прибытия в Монреаль. Он помогал им с приобретением жилья и машин, а также поставлял братьям женщин легкого поведения. Кроме того, мафиози имел доступ к кредитным карточкам братьев, в том числе и к финансовым документам.

Издание также сообщает, что кроме белорусов, в связях с канадской мафией подозревается и чешский легионер Роман ХАМРЛИК.

Между тем братья КОСТИЦИНЫ отрицают обвинения в связях с организованной преступностью, однако признают, что знакомы с П.МАНДЖИОЛА.

Справка УНИАН. 23-летний Андрей и 21-летний Сергей КОСТИЦИНЫ родились в Новополоцке (Витебская область, Беларусь). Старший брат дебютировал в НХЛ в сезоне 2005-2006 годов, младший – в 2007-2008 годов.

По итогам прошлого сезона Андрей КОСТИЦИН стал четвертым бомбардиром Монреаля.