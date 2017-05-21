В Литве начались учения НАТО с участием 25 стран

В литовском Каунасе сегодня начались ежегодные учения НАТО в сфере коммуникативной устойчивости и систем связи «Крепкий кобальт-2017» (Steadfast Cobalt-2017).

Как сообщает Министерство обороны Литвы, учения продлятся почти две недели, до 2 июня, в них принимают участие около 1,2 тыс. военнослужащих из 40 различных подразделений 25 стран - членов НАТО.

В ходе учений будут оцениваться навыки коммуникационных единиц НАТО обеспечивать надлежащий обмен информацией и поддерживать связь между Силами быстрого реагирования НАТО, а также между объединенными штабами организации во всем мире.

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Накануне на севере Польши и прилегающей акватории Балтийского моря стартовали крупнейшие в регионе учения НАТО Baltops-2017, в которых принимают участие более 40 военных кораблей из 14 стран, передает Радио Свобода.

После начала агрессии России против Украины НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе, размещая в странах Балтии и Польше четыре многонациональных батальона. Управлять миссией должны военные из США, Великобритании, Франции и Германии.