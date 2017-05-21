Сложности Brexit: Британия пригрозила отказаться от переговоров с ЕС

Правительство Великобритании откажется от переговоров по Brexit, если Брюссель будет настаивать на требовании выплатить 100 млрд евро за выход из Европейского Союза. Об этом министр по вопросам выхода страны из ЕС Дэвид Дэвис заявил в интервью The Sunday Times, передает РБК-Украина.

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Он предупредил, что в противном случае переговоры превратятся в "хаос". Дэвис пояснил, что государствам Евросоюза придется изменить свою позицию, если они хотят увидеть прогресс на переговорах. При этом министр добавил, что даже 1 млрд фунтов стерлингов считает большой платой за выход из ЕС.

Издание также приводит слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая считает, что деньги, уплаченные Великобританией в прошлом, должны учитываться при расчете суммы компенсации за Brexit. В свою очередь высокопоставленный представитель Евросоюза ответил на это, что шансы на выход Великобритания из ЕС без заключения новых соглашений теперь "превышают 50%".

Напомним, ранее сообщалось, что по требованию Франции и Германии, Евросоюз повысил для Британии сумму компенсации за Brexit с 60 млрд до 100 млрд евро.