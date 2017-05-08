Мэй и Макрон обсудили Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с победителем президентских выборов во Франции Эммануэлем Макроном аспекты выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Соответствующую информацию распространила в ночь на понедельник, 8 мая, пресс-служба британского правительства, как сообщает DW.

Мэй поздравила Макрона с победой на выборах, отмечается в сообщении. "Лидеры кратко обсудили Brexit, и премьер-министр еще раз напомнила, что Соединенное Королевство хочет добиться прочного партнерства с безопасным и процветающим Евросоюзом после того, как мы выйдем из него ", - сообщили на Даунинг-стрит.

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В британском правительстве указали на "уникальное партнерство Великобритании и Франции, что гарантирует прочную основу для будущего сотрудничества". Поздравил Макрона и глава британского МИД Борис Джонсон, назвав в Twitter его победу на выборах "удивительной". Слова поддержки в адрес Макрона прислали также мэр Лондона Садик Хан и руководитель правительства Шотландии Никола Стерджен.

Зато бывший лидер правопопулистской Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж раскритиковал исход французских выборов. Свою критику он опубликовал в микроблоге в социальной сети Twitter. Фарадж назвал итоги голосования "гигантским обманом". По его мнению, Эммануэль Макрон будет "марионеткой" нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.