Испанского министра «сослали» в Сибирь учиться убирать снег

Причиной такого необычного решения стала непогода, парализовавшая в начале зимы дорожное и авиасообщение в Мадриде.

Уроженку солнечной Андалусии Магдалену Альварес отправили в ссылку в Сибирь, примерно так могут подшучивать над министром развития Испании ее коллеги. Впрочем, миссия у высокопоставленного члена испанского правительства очень серьезная и ответственная. Альварес уже прилетела в Россию и начала курс обучения в Санкт-Петербурге. Она побывала в одном из диспетчерских пунктов РЖД и, как уточняет ее пресс-служба, тщательно записывала, какие методы применяются при наступлении "крайне неблагоприятной погоды". На следующей неделе испанская гостья отправится в Иркутск, чтобы увидеть, как в условиях зимней погоды работает местный аэропорт", сообщает агентство «Франс-Пресс».

Министерство развития, возглавляемое Альварес, подверглось резкой критике из-за неспособности оперативно ликвидировать последствия сильнейшего для Испании снегопада. Работа мадридского аэропорта "Барахас" в начале января была парализована из-за снега, покрывшего взлетно-посадочные полосы. Сотни рейсов были отменены, перебои возникли и в движении автомобильного и железнодорожного транспорта.

Испанская оппозиция настаивала на отставке Магдалены Альварес.

Эхо Москвы