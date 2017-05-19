Несколько дней назад импичмент казался невозможным. Теперь нет - The Guardian

Объявление о том, что Роберт Мюллер III, бывший директор ФБР, будет контролировать расследование в отношении России, усиливает распространенное ощущение того, что с Дональдом Трампом покончено.

Об этом пишет Лоренс Дуглас в статье "Несколько дней назад импичмент казался невозможным. Теперь нет", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

"Презумпция регулярности". Это термин, в большей степени, незнаком людям за пределами юридических или правительственных кругов, но теперь его должны запомнить все американцы. Появившаяся в рамках многовекового общего права, презумпция подразумевает, что правительственные чиновники действуют законно и надлежащим образом исполняют свои обязанности – если отсутствуют доказательства обратного.

Такая презумпция применима к каждому избранному и назначенному чиновнику. Но ее нельзя безрассудно использовать. Она предназначена для того, чтобы сглаживать ошибки в суждениях и упущения в руководстве. Но она не позволяет явных злоупотреблений. Как только презумпция перестает действовать, чиновник больше не подходит для должности.

Это позиция, в которой сейчас оказался Дональд Трамп. То, на что Ричарду Никсону потребовалось более пяти лет, Трампу удалось сделать за крошечный период в четыре месяца. Он подтвердил худшие опасения тех, кто сомневался в его пригодности для поста. Тем не менее, 10 дней назад его самые решительные критики называли Трампа национальным бедствием, но, по сути, не подлежащим импичменту. Теперь, похоже, его отстранение от должности – всего лишь вопрос времени.

Объявление о том, что заместитель генерального прокурора Род Розенштейн назначил Роберта Мюллера III, бывшего директора ФБР, специальным советником по контролю за расследованием в отношении России, только усиливает распространенное мнение о том, что с Трампом покончено.

Фатальным для президента это назначение делает вовсе не заслуженная за упорство репутация Мюллера. А тот факт, что саморазрушительное поведение президента изменило масштаб расследования. Возможный сговор между Россией и кампанией Трампа больше не в центре внимания.

Самым важным вопросом теперь будет возможность препятствования президента правосудию. Во-первых, когда он попросил Коми "отпустить" расследование Флинна, и, во-вторых, когда уволил Коми. Также под пристальным вниманием окажется твитт Трампа - "Джеймсу Коми лучше надеяться, что нет никаких "записей" наших разговоров, прежде чем он начнет рассказывать что-либо прессе!" - представляет собой попытку оказать давление на свидетеля в ходе продолжающегося расследования.

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Белый дом с презумпцией регулярности мог бы выдержать эти обвинения. "Регулярный" президент мог бы убедить американский народ, что недавние записи Коми исказили или неправильно истолковали его просьбу, которая выражала надежду, а не приказ. Конечно, даже обычный президент может потерпеть неудачу.

Республиканцы должны спросить себя, сколько наносекунд прошло бы, прежде чем они начали составлять статьи импичмента, если бы Барак Обама попросил Коми "отпустить" расследование использования Хиллари Клинтон частного почтового сервера.

Но Трамп сделал слишком грубую ошибку. Когда президент безудержно врал о миллионах незаконных избирателей и о якобы преступлениях, совершенных против него его предшественником в Овальном кабинете, он утратил право на доверие, когда оно необходимо ему больше всего. И когда Мюллер вызовет Трампа для дачи показаний под присягой, трудно представить, как президент с таким безрассудным пренебрежением к правде, будет избегать ловушек лжесвидетельства.

Если всего этого недостаточно, обвинения в том, что Трамп совершил непоправимые преступления, появились как раз на той неделе, когда о его исключительно неприемлемом поведении стало известно всем. Его упущения в суждениях накапливаются с ошеломляющей скоростью. Мы едва осознали странную ситуацию, когда российских фотографов пустили в само святилище президентской власти, когда президент разгласил секретную информацию противнику, как хвастун, демонстрирующий блестящий новый Ferrari.

И теперь появились новости о том, что, назначив Флинна советником по национальной безопасности, Трамп проигнорировал не только предупреждения Обамы и действующего генерального прокурора Салли Йейтс, но и тот факт, что Флинн уже находился под следствием.

Ошибочное поведение, экстравагантный нарциссизм, вместе с отсутствием дисциплины, и череда нарушений, предположительно ведущих к импичменту: мы можем только надеяться, что назначение Мюллера станет началом конца этого краткого, опасного эксперимента с президентской небрежностью.