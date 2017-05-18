ДТП на Таймс-сквер: мэр Нью-Йорка рассказал о личности водителя, наехавшего на людей

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио рассказал о водителе, который управлял автомобилем, въехавшем в толпу на Таймс-сквер.

Об этом сообщает Reuters.

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Де Блазио отметил, что водитель ранее служил в Вооруженных силах США и является гражданином страны. В полиции Нью-Йорка уточнили, что за рулем был 26-летний житель города Ричард Рохас. Он дважды был арестован за вождение в нетрезвом виде: в 2008 и 2015 году.

Ранее в четверг, 18 мая, автомобиль выехал на тротуар на Таймс-сквер. По данным CBS, в результате один человек погиб, пострадали по меньшей мере 20.

Как рассказал Reuters очевидец произошедшего, водитель машины ехал против движения на большой скорости по встречной полосе и направлялся в сторону пешеходной зоны. По данным CBS, машина, которая наехала на людей, была марки Honda. Полиция задержала водителя автомобиля. Как отмечает CBS, он находился в салоне своей машины.

Полиция Нью-Йорка не связывает инцидент с терроризмом. По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.