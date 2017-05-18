Число травмированных в результате ДТП в Нью-Йорке возросло до 19 человек

Количество травмированных в результате дорожно-транспортного происшествия на площади Таймс-Сквер в Нью-Йорке возросло до 19 человек.

Об этом сообщает Пожарный департамент Нью-Йорка в Twitter.

"Пожарный департамент Нью-Йорка подтверждает обновленные данные по количеству пациентов в результате дорожно-транспортного происшествия на Таймс-Сквер - 19 травмированы, 1 смертельный случай", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня на площади Таймс-Сквер в Нью-Йорке автомобиль на большой скорости выехал на тротуар и врезался в большое количество людей. Ранее сообщалось об одном погибшем и 12 травмированных.