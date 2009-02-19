Черномырдину не могут простить разрешение газового конфликта

Министерство иностранных дел Украины угрожает выслать из страны посла России в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА за содействие в разрешении газового кризиса.

Об этом заявил председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ, лидер «Справедливой России» Сергей МИРОНОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Единая Россия».

«Виктор Степанович (ЧЕРНОМЫРДИН) известен красноречием и яркими, образными высказываниями. Но почему-то в течение многих лет это не мешало ему успешно работать в Украине. Напротив, авторитет В.ЧЕРНОМЫРДИНА немало помог развязыванию тех узлов в наших межгосударственных отношениях, которые кое-кто так старательно запутывает. Твердая позиция В.ЧЕРНОМЫРДИНА, безусловно, содействовала и разрешению январского газового конфликта. Этого-то ему и не могут простить», - сказал С.МИРОНОВ.

По его мнению, такие заявления МИД Украины свидетельствует «о нервозном состоянии, в котором пребывают некоторые представители украинского руководства после провала попытки газового шантажа России и Европы».

С.МИРОНОВ считает, что поскольку мнение украинского МИД о российском после не было согласовано с правительством страны, то это свидетельствует о справедливости тех действительно нелицеприятных оценок, которые В.ЧЕРНОМЫРДИН дал в своем газетном интервью.

«Эти высказывания были продиктованы не какими-то личными претензиями, а искренним беспокойством российского посла за состояние отношений между нашими государствами, нашими братскими славянскими народами», - уверен С.МИРОНОВ.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины предупредил посла РФ В.ЧЕРНОМЫРДИНА, что его могут объявить персоной нон грата в Украине.

Министр иностранных дел В.ОГРЫЗКО 17 февраля во время встречи с российским дипломатом выразил протест в связи с его недружественными и очень недипломатичными оценками, комментариями и высказываниями в адрес Украины и ее руководства.

По данным СМИ, поводом для высказывания предупреждения В.ЧЕРНОМЫРДИНУ стало его интервью газете "Комсомольская правда", опубликованное 11 февраля. В нем посол РФ прокомментировал российско-украинские отношения и давал специфические характеристики руководителям Украины.