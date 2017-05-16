Трамп заявил, что у него "есть полное право" делиться информацией с Россией

16:16, 16 мая 2017
Мир
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По его словам, речь идет о борьбе с терроризмом.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп ответил на публикации американских СМИ о том, что он делился секретной информацией с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

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"Как президент я хотел бы поделиться с Россией (на открыто запланированной встрече), на что у меня есть полное право, фактами, относящимися к терроризму и безопасности авиаперелетов", - написал американский президент в своем Twitter.

Трамп объяснил свои намерения "гуманитарными соображениями": "Я хочу, чтобы Россия значительно активизировать свою борьбу против ИГИЛ и терроризма".

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что Дональд Трамп во время переговоров с Сергеем Лавровым поделился совершенно секретной информацией.

По словам источников Washington Post раскрытие этой информации ставит под угрозу "важнейший источник информации" о террористической группировке ИГИЛ. В свою очередь государственный секретарь США Рекс Тиллерсон опроверг эту информацию, заявив, что на встрече Трампа и Лаврова обсуждался широкий круг вопросов, среди которых были угрозы терроризма и общие усилия по борьбе с ними.

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Теги: #Дональд Трамп#Сергей Лавров