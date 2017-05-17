В Европе могут отказаться от предоставления разведданных США из-за Трампа - Associated Press

Высокопоставленный чиновник разведки одной из европейских стран сообщил, что его страна может прекратить делиться информацией с Соединенными Штатами.

Об этом на условиях анонимности он заявил в комментарии Associated Press.

По его словам, его страна пойдет на такой шаг, если будет найдено подтверждение, что президент Дональд Трамп поделился секретной информацией с российскими официальными лицами.

Чиновник говорил только при условии, чтобы ни он, ни его страна не были идентифицированы, поскольку у него не было разрешения обсуждать этот вопрос публично.

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Чиновник отметил, что поступок Трампа "может быть риском для наших источников."

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что Дональд Трамп во время переговоров с Сергеем Лавровым поделился совершенно секретной информацией.

По словам источников Washington Post раскрытие этой информации ставит под угрозу "важнейший источник информации" о террористической группировке ИГИЛ. В свою очередь государственный секретарь США Рекс Тиллерсон опроверг эту информацию, заявив, что на встрече Трампа и Лаврова обсуждался широкий круг вопросов, среди которых были угрозы терроризма и общие усилия по борьбе с ними.

Сам Трамп считает, что имел право делиться информацией на переговорах с Россией.