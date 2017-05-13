В Анкаре прошел митинг памяти жертв депортации крымских татар 1944 года.

В акции, приуроченной к 73-й годовщине депортации татар, приняли участие посол Украины в Турции Андрей Сибига, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, глава Общества культуры и солидарности крымских татар Мукремин Шахин и др, сообщает агентство Анадолу.

Участники акции несли флаги крымских татар, а перед трибуной был выставлен плакат с фотографией председателя Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Кырымоглу (Джемилев) с надписью: «Мы рядом с тобой!».

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Посол Украины в своем выступлении привлек внимание к преступлениям, совершенным 73 года назад советскими властями в Крыму.

Дипломат назвал депортацию крымских татар трагедией целого народа.

«Крымские татары рука об руку с украинским народом прошли сложные испытания периода коммунистического режима и противостоят российской империи. Мы сделаем все возможное, чтобы депортация крымских татар была признана во всем мире в качестве акта геноцида», - отметил дипломат.

Сибига также привлек внимание к подготовке нового текста Конституции Украины, которая предполагает создание Крымской Автономной Республики.