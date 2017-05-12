Новый руководитель ФБР о предшественнике: Коми имел широкую поддержку в бюро и в дальнейшем ее имеет

Преемник уволенного Трампом главы ФБР Джеймса Коми – исполняющий обязанности директора бюро Эндрю МакКейб, – что давал показания в комитете по разведке Сената, прокомментировал деятельность своего предшественника и споры относительно его отставки.

Об этом сообщает Euronews.

“Могу вам сказать, что я имею абсолютное, максимальное уважение к директору Коми. Я имею максимальное уважение к его выдающимся способностям и принципиальности. Работать с ним было для меня величайшей привилегией и честью за всю мою профессиональную жизнь. Могу вам также сказать, что директор Коми имел широкую поддержку в ФБР и в дальнейшем ее имеет”, – сказал МакКейб.

Читайте такжеТрамп уволил главу ФБР не из-за расследования влияния России на выборы - вице-президент США

Он также отметил, что расследование относительно связей администрации с Россией является чрезвычайно серьезным. МакКейб пообещал не посвящать Белый Дом в состояние расследования и сообщать Сенату в случае попыток вмешательства в его ход.

Как сообщал УНИАН, Трамп неожиданно уволил главу ФБР Джеймса Коми, который занимался расследованием возможных связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией. Администрация президента США отрицает, что увольнение связано с этим расследованием.