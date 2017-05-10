"Большая ошибка": демократы в Сенате США отреагировали на увольнение Трампом главы ФБР

Глава фракции демократов в Сенате США Чарльз Шумер в среду, 10 мая, призвал назначить специального прокурора, который занялся бы расследованием связей команды президента Дональда Трампа с Россией.

Он отметил, что прокурор должен быть "мужественным" и "независимым", а также, что расследование нужно проводить "как можно дальше от этого Белого дома", передает DW.com.

Демократы Кирстен Гиллибранд и Бил Нельсон ранее также заявили о том, что пришло время назначить спецпрокурора по России. Шумер отметил, что сказал Трампу о том, что увольнение главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми - это "большая ошибка".

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Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми на основании рекомендации генпрокурора США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна. Ранее ФБР США впервые официально подтвердило, что оно начало расследование возможного воздействия России на предвыборную президентскую кампанию в США в 2016 году и возможных связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем. В то же время Джефф Сешнс был заподозрен в том, что скрывал свои контакты с Россией.