В Бразилии годовалый ребенок попал в больницу с передозировкой кокаина

Годовалый мальчик госпитализирован в центральном бразильском штате Мату-Гроссу с диагнозом "передозировка кокаина", сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

По версии следствия, мальчик в возрасте год и три месяца случайно съел "дозу" кокаина, которую нашел на кровати 18-летней матери-наркоманки.

Врачи сделали ребенку срочное промывание желудка, чтобы вывести из его организма остатки наркотического вещества. Мальчик помещен в реанимацию местной больницы. Медики оценивают его состояние как стабильное. По их словам, ребенок сможет покинуть больничную палату в ближайшие дни, отмечает РИА «Новости».

Мать ребенка арестована. По данным полиции, она является наркоманкой со стажем, и будет лишена родительских прав. Ведется следствие.