Трамп продлил на год санкции против режима Асада

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении правительства Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает ТСН.

Санкции были продлены в связи с действиями правительства Сирии. Впервые санкции были введены против Сирии в 2004 году "как ответ на чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

"Америка осуждает жестокое насилие и нарушение прав человека режимом президента Сирии (Башара) Асада и призывают его режим прекратить насилие против сирийского народа, придерживаться режима прекращения огня, обеспечить доставку гуманитарной помощи и содействовать политическому переходу в Сирии", - говорится в документе.

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Ранее Соединенные Штаты в понедельник ввели санкции против 271 сотрудника сирийского государственного агентства, которое, по мнению Вашингтона, было ответственно за разработку химического оружия в Сирии.

Санкции направлены против сотрудников Сирийского научно-исследовательского центра, который специализируется на химии и смежных науках. Кое-кто из сотрудников центра работал над программой химического оружия по меньшей мере с 2012 года.