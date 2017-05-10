Новый президент Южной Кореи заявил о готовности посетить КНДР ради мира

Новый президент Южной Кореи Мун Чже Ин заявил, что готов посетить КНДР, чтобы нормализовать двусторонние отношения.

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Об этом он сказал во время церемонии вступления в должность, передает "Эхо Москвы".

«Я готов немедленно вылететь в Вашингтон, если это будет необходимо. Я отправлюсь в Пекин и Токио. Если будут созданы необходимые условия, я отправляюсь в Пхеньян», - подчеркнул президент.

Он также пообещал стать истинно народным главой государства, который прислушивается к мнению всех граждан.