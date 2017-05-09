Возле торгового центра Таиланда прогремели взрывы: десятки пострадавших (фото)
14:44, 09 мая 2017Мир
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В результате двух взрывов у ТЦ в Таиланде пострадали 50 человек.
Фотоиллюстрация REUTERS
В Таиланде в провинции Паттани произошло два взрыва около торгового центра, пострадали по меньшей мере 50 человек.
Об этом сообщает The Sun.
Предполагается, что первый взрыв произошел у входа в универмаг. Когда люди выбежали из ТЦ, то произошел второй взрыв.
Сообщается, что неизвестные припарковались перед торговым центром, перед тем как бросить взрывное устройство в магазин.
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«Это был взрыв с помощью бомбы, заложенной в автомобиле, но в настоящее время у нас нет подробностей», - сообщил командующий региональной полицией Роннасилп Пхусара.
В апреле в Таиланде произошла серия взрывов.
Взрывы в Таиланде / REUTERS
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