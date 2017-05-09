Возле торгового центра Таиланда прогремели взрывы: десятки пострадавших (фото)

В Таиланде в провинции Паттани произошло два взрыва около торгового центра, пострадали по меньшей мере 50 человек.

Об этом сообщает The Sun.

Предполагается, что первый взрыв произошел у входа в универмаг. Когда люди выбежали из ТЦ, то произошел второй взрыв.

Сообщается, что неизвестные припарковались перед торговым центром, перед тем как бросить взрывное устройство в магазин.

Читайте такжеВ Колумбии при крушении военного самолета погибли восемь человек

«Это был взрыв с помощью бомбы, заложенной в автомобиле, но в настоящее время у нас нет подробностей», - сообщил командующий региональной полицией Роннасилп Пхусара.

В апреле в Таиланде произошла серия взрывов.