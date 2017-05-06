В немецком Ганновере из-за бомб Второй мировой эвакуируют более 50 тысяч человек

В немецком Ганновере власти эвакуируют более 50 тыс. человек из-за пяти обнаруженных бомб периода Второй мировой войны, сообщает РБК со ссылкой на The Local. Эта операция станет второй по масштабам в истории Германии.

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Эвакуация начнется 7 мая в 9 утра. Ожидается, что местные жители смогут вернуться в свои дома к вечеру. Всем эвакуированным рекомендуется взять с собой документы и выключить свет и газ в квартирах. Для того чтобы компенсировать неудобства для местных жителей, власти приняли решение организовать в городе развлекательные мероприятия.

Эвакуация также коснется и железнодорожного сообщения. Во время проведения работ по обезвреживанию бомб часть поездов будет перенаправлена с центрального вокзала города на другие станции.

Как отмечает издание, по своим масштабам эта операция станет второй в истории Германии после прошлогодней эвакуации в Аугсбурге. Тогда свои дома из-за бомбы весом в 3,8 т были вынуждены покинуть 54 тыс. человек.

В феврале в греческом городе Салоники власти эвакуировали 72 тыс. человек, для того чтобы обезвредить бомбу, обнаруженную на автозаправочной станции. 9 марта по той же причине было эвакуировано 8 тыс. жителей города Дюссельдорф в Германии