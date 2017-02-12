В греческих Салониках из-за авиабомбы времен Второй мировой войны эвакуируют более 70 тысяч жителей (фото)

В греческом городе Салоники продолжается операция по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны, более 70 тысяч жителей эвакуировали до позднего вечера.

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Об этом сообщил руководитель консульства Украины в Салониках Александр Воронин в эфире телеканала "112 Украина".

"Как известно, 1 февраля на заправочной станции в районе города Салоники случайно была найдена авиабомба времен Второй мировой войны. Длина ее составляет около 1 м, вес около 250 кг. Из-за того, что она представляет определенную опасность для жителей района, в эти минуты продолжается операция по ее обезвреживанию, которая началась в 11.00 сегодня", - сказал Воронин.

По его словам, местная власть разработала план по безопасности операции, который включает эвакуацию жителей города в пределах 1900 м.

"По официальным данным, под эвакуацию попали около 72 тысяч жителей из зоны проведения операции. Этот район является достаточно густонаселенным. Сейчас подготовлены пункты безопасного пребывания, где люди пробудут примерно до 22.00 сегодняшнего дня. В связи с проведением этой операции также действуют некоторые ограничения в движении транспорта и перемещении людей в городе. Однако в целом движение в городе не затруднено", - уточнил консул.

Он добавил, что план проведения операции заранее сообщили всем местным жителям.

"По нашим данным, в зоне проведения операции проживает определенное количество украинцев (в Салониках проживают около 1 тысячи граждан Украины, поэтому можно говорить о 200-300 человек в данном районе). Поэтому ситуация находится под постоянным контролем консульства. Пока обращений от граждан Украины не поступало", - отметил Воронин.