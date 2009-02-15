Иммигранты в США смогут получить гражданство, отслужив полгода в армии

Американская армия впервые со времен Вьетнамской войны начнет набирать на службу иммигрантов, что позволит им получить гражданство США всего за полгода, сообщает газета New York Times в воскресенье.

"Армия укрепится человеческими ресурсами, а иммигранты заработают гражданство и окажутся на переходе к Американской мечте", - цитирует газета слова генерала-лейтенанта Бенджамина Фриклея.

Предложение адресовано квалифицированным иммигрантам, живущим в США по временным визам не менее двух лет. Обычно процедура получения гражданства тянется намного дольше шести месяцев.

Армейские вербовщики рассчитывают, что у решивших поступить на военную службу иммигрантов будет высшее образование, знание иностранного языка и больше профессиональных навыков, чем у вступающих в ряды армии американцев. Это поможет армии США закрыть пробелы в военной медицине, переводах и в анализе разведывательных данных.

Первый набор рекрутов-иммигрантов начнется в Нью-Йорке, на службу в армию будут приглашены примерно 550 человек, говорящих на одном или нескольких из 35 языков, включая русский, арабский, китайский, курдский, непальский, пуштунский и тамильский. Остальные несколько сот иммигрантов будут наниматься в армейскую медицинскую службу.

В первый год действия программы планируется набрать всего тысячу человек. В случае успеха, ежегодно армия сможет рекрутировать 14 добровольцев иммигрантов или одного человека на шесть рекрутов.

"Мы даем возможность людям стать частью США, тем, кто из кожи лезет, чтобы стать частью этой страны, и пока не смогли этого", - сказал сержант Кэмпос, который родился в Доминиканской республике и стал гражданином США после вступления в ряды американской армии. Сержант отметил, что во время боевых действий в Ираке солдаты, говорящие на арабском языке, в его подразделении были крайне полезны.

По данным Пентагона, сейчас армия насчитывает 29 тысяч человек, которые не являются гражданами США. Ежегодно в армию записываются 8 тысяч иммигрантов, у которых имеется вид на жительство.

В последние годы вооруженные силы США, занятые в боевых действиях в Ираке и Афганистане, испытывают недобор, в ряды американской армии обращались тысячи легальных иммигрантов, у которых были только временные визы, но им было отказано из-за того, что у них не было "зеленой карты" - вида на жительство, сообщил один из представителей рекрутского центра.

Нелегальным иммигрантам, как и прежде, в армию записываться не позволено.

Работа по набору военнослужащих в США в последние месяцы стала легче, так как выросла безработица и многие американцы решили делать карьеру в армии. Но в связи с новыми планами Пентагона по увеличению армии в Афганистане на 30 тысяч человек армия по-прежнему испытывает трудности в привлечении необходимого числа докторов и медперсонала, а также специалистов по иностранным языкам, отмечает газета.

РИА Новости