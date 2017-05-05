Трамп встретится с лидерами ЕС 25 мая

Президент США Дональд Трамп 25 мая встретится с лидерами Европейского Союза в Брюсселе во время своей первой зарубежной поездки.

Как отмечает Радио Свобода, такую информацию подтвердили 5 мая в ЕС.

Да, встречи с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Совета ЕС Дональдом Туском планируются на один день - 25 мая, когда Трамп будет посещать саммит НАТО.

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Как отмечается в сообщении, президент США вызвал раздражение европейских лидеров, заявляя, что после Brexit другие страны "уйдут из ЕС".

Из-за этого Юнкер пошутил, что готов поощрять движения за независимость штатов США, если Трамп будет продолжать высказываться в поддержку Brexit.

Однако, в последнее время президент США одобрительно отзывался о Евросоюзе. В прошлом месяце в интервью газете Financial Times Трамп заявил, что "ЕС действует сплоченно", при этом добавив, что выход Британии из ЕС будет позитивом для обеих сторон.

4 мая президент США заявил, что его поездка также будет включать визиты в Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан.