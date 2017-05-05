Российский правительственный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии: вероятно, летел Лавров

В силах обороны Эстонии заявляют, что российский правительственный самолет, предположительно с главой МИД Сергеем Лавровым на борту, нарушил воздушное пространство страны.

Речь идет о самолете Ил-96, который принадлежит государственному авиапредприятию "Россия", подчиненному Управлению делами президента РФ, передает ЕвроПравда со ссылкой на издание Postimees. Самолет нарушил воздушное пространство Эстонии в среду вечером в районе острова Вайндлоо.

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Самолет летел с выключенными передатчиками и не предоставил план полета службам контроля воздушного движения Эстонии. Также экипаж самолета не отвечал на запросы эстонских диспетчеров.

Отмечается, что самолетами Ил-96 путешествуют российские чиновники самого высокого ранга. Согласно данным сайта Flightradar, в среду вечером через остров Вайндлоо пролегал маршрут самолета, которым глава МИД РФ Сергей Лавров направлялся в Финляндию с официальным визитом. Министерство иностранных дел Эстонии сообщило посольство РФ об инциденте.

Стоит отметить, что в прошлом году российские военные самолеты семь раз нарушали воздушное пространство Эстонии. В этом году это первый такой инцидент.