В Сирии убит российский контрактник

В Сирии убит 24-летний военный-контратник из города Братск Иркутской области Богдан Деревицкий. Об этом пишет РБК со ссылкой на сайт мэрии Братска.

Отмечается, что Деревицкого в 2012 году его призвали в армию. После срочной службы в Хабаровске он остался служить по контракту, а потом поехал в Сирию.

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«Богдан Деревицкий - выпускник школы № 19 и профессионального училища № 27. В Сирии он проходил военную службу по контракту. Военнослужащего похоронят с воинскими почестями», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, в Сирии при обстреле подразделения войск Асада погиб российский военный советник - подполковник Алексей Бучельников.

"Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников. В его задачи входило обучение личного состава артиллерийских подразделений сирийской правительственной армии", - сообщали росСМИ.