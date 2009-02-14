Россия готова дать кредит Украине только в обмен на "близость"?

Несколько стран, в число которых входят не только страны СНГ, обратились к России с просьбой о предоставлении им стабилизационных кредитов для преодоления глобального кризиса.

Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу вице-премьер, министр финансов РФ Алексей КУДРИН, передает РИА «Новости».

"Наши ресурсы ограничены, и мы помогаем нашим самым близким странам, которым другие могут меньше помочь. Россия чувствует свою высокую ответственность на пространстве СНГ, в первую очередь в ЕврАзЭС", - сказал А.КУДРИН.

Он напомнил, что Россия и Казахстан уже создали совместный банк и сейчас организуют антикризисный фонд. "Белоруссии мы помогли, на очереди Киргизия, готовы помогать Армении", - сказал вице-премьер РФ.

Кроме того, по его словам, обсуждается вопрос предоставления займа Украине. "Поскольку официального обращения к нам не поступало, мы пока ведем переговоры не на уровне правительства, а на уровне Министерства финансов", - уточнил А.КУДРИН.

"Есть и другие страны, но пока они не объявили сами, я не буду этого делать", - заявил он, добавив, что некоторые из этих государств не входят в СНГ, но являются соседями России.