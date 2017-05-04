В США поддержали законопроект о борьбе со скрытым влиянием России

В среду, 3 мая, нижняя палата американского Конгресса приняла законопроект о разведывательной политике, который усиливает меры по борьбе с возможным тайным влиянием России в Соединенных Штатах и других странах, и направлен на укрепление надзора Конгресса над спецслужбами США. Об этом сообщает AP.

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Законопроект также предполагает усилия по предотвращению атак и лишению террористов убежища в Ираке, Сирии, Северной Африке и других регионах. Он поддерживает программы контрразведки США в киберпространстве, в космосе и в море.

В этом двухпартийном законопроекте есть секретное приложение, которое не было обнародовано. Ожидается, что он пройдет голосование в сенате на этой неделе.

Как сообщал УНИАН, директор ФБР Джеймс Коми заявил, что Россия по-прежнему вмешивается в американскую политику. По его мнению, Россия - это "самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей".