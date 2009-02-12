В НАТО обнародуют проект реформы органов военного управления

На будущей неделе в НАТО обнародуют проект реформирования органов военного управления.

Об этом сегодня в Париже в своем выступлении перед депутатами Национальной Ассамблеи Франции сообщил Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР.

Текст выступления руководителя Альянса размещен на официальном сайте НАТО.

В штаб-квартире НАТО сообщают, что 19-20 февраля в Кракове (Польша) под председательством Я.СХЕФФЕРА состоится встреча министров обороны стран-членов НАТО.

В рамках заседания генсек Альянса представит министрам обороны проект дальнейшего реформирования органов военного управления, в частности, Международного военного штаба как исполнительной структуры Военного комитета НАТО.