В НАТО обнародуют проект реформы органов военного управления
20:56, 12 февраля 2009Мир
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Встреча министров состоится в Кракове
На будущей неделе в НАТО обнародуют проект реформирования органов военного управления.
Об этом сегодня в Париже в своем выступлении перед депутатами Национальной Ассамблеи Франции сообщил Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР.
Текст выступления руководителя Альянса размещен на официальном сайте НАТО.
В штаб-квартире НАТО сообщают, что 19-20 февраля в Кракове (Польша) под председательством Я.СХЕФФЕРА состоится встреча министров обороны стран-членов НАТО.
В рамках заседания генсек Альянса представит министрам обороны проект дальнейшего реформирования органов военного управления, в частности, Международного военного штаба как исполнительной структуры Военного комитета НАТО.
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