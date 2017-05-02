Украина, Канада и Великобритания выполнят наблюдательный полет над РФ
Полет будет выполняться на канадском самолете C-130J с аэродрома Кубинка.
В рамках реализации Договора по открытому небу в период с 2 по 6 мая миссия Канады, Великобритании и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Беларуси и РФ.
Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает РИА Новости.
Полет будет выполняться на канадском самолете C-130J с аэродрома Кубинка.
"В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские и белорусские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения", - отметил он.
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По его словам, самолет наблюдения C-130J относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия.
"Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аерофотоаппарати) прошли международный обзор, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором", - сказал Рыжков.