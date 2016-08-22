Инспекторы из США и Украины выполнят наблюдательный полет над Россией
Военные инспекторы из США и Украины с 22 по 27 августа выполнят совместный наблюдательный полёт над Россией в рамках Договора об открытом небе.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на врио начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Забелло.
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"В период с 22 по 27 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Улан-Удэ", — сказал Забелло.
Он добавил, что в ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое выполнение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения.