Инспекторы из США и Украины выполнят наблюдательный полет над Россией

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на врио начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Забелло.

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"В период с 22 по 27 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Улан-Удэ", — сказал Забелло.

Он добавил, что в ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое выполнение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения.