США продолжили ослабление санкций против Беларуси на полгода

США продолжили ослабление санкции в отношении Беларуси еще на шесть месяцев в рамках политики, начатой администрацией Барака Обамы в рамках стимулирования Минска, который является традиционным союзником Москвы, приблизиться к Западу.

Как сообщает Радио Свобода, 28 апреля отдел контроля за иностранными активами при Министерстве финансов США издал новый документ относительно продолжения ослабления санкции против Беларуси до 30 октября.

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Теперь белорусские компании имеют права работать в США по крайней мере до этого срока.

Санкции против Минска были введены из-за обеспокоенности ситуацией с правами человека в этой стране.

Отмечается, что продолжение ослабления санкций было под вопросом после арестов в Беларуси сотен активистов, которые принимали участие в весенних протестах.