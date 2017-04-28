Парламент Албании избрал президентом Илира Мету

23:14, 28 апреля 2017
Мир
490 0

Илир Мета сменит на посту президента Буяра Нишани 24 июля.

REUTERS

Парламент Албании избрал своего спикера-социалиста Илира Мету президентом страны после того, как попытки достичь консенсуса с право-центристской оппозицией провалились, пишет Радио Свобода.

28 апреля парламент Албании, который состоит из 140 депутатов, 87-ю голосами проголосовал за кандидатуру Меты. Оппозиция продолжала бойкотировать заседания парламента и не принимала участия в голосовании.

Читайте такжеПротестующие взяли штурмом парламент Македонии и атаковали оппозицию (фотогалерея)

48-летний экономист Илир Мета является лидером молодежной партии «Социалистическое движение за интеграцию». Его кандидатуру поддержала Социалистическая партия премьера Эди Рамы.

В 30 лет Мета был премьер-министром, также работал министром иностранных дел.

Его кандидатуру избрали после трех раундов, во время которых правительственная коалиция не могла выдвинуть кандидата, заявляя, что хочет по этому вопросу достичь консенсуса с право-центристской оппозицией.

Оппозиция блокирует заседания парламента с февраля, требуя отставки Эди Рамы перед запланированными на 18 июня парламентскими выборами. Оппозиция заявляет, что только таким образом можно будет обеспечить прозрачное голосование, и отказывается участвовать в выборах до отставки Рамы.

Европейские парламентарии безуспешно пытались давить на оппозицию, чтобы она изменила мнение. Илир Мета сменит на посту президента Буяра Нишани 24 июля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #президент Албании