Парламент Албании избрал президентом Илира Мету

Парламент Албании избрал своего спикера-социалиста Илира Мету президентом страны после того, как попытки достичь консенсуса с право-центристской оппозицией провалились, пишет Радио Свобода.

28 апреля парламент Албании, который состоит из 140 депутатов, 87-ю голосами проголосовал за кандидатуру Меты. Оппозиция продолжала бойкотировать заседания парламента и не принимала участия в голосовании.

Читайте такжеПротестующие взяли штурмом парламент Македонии и атаковали оппозицию (фотогалерея)

48-летний экономист Илир Мета является лидером молодежной партии «Социалистическое движение за интеграцию». Его кандидатуру поддержала Социалистическая партия премьера Эди Рамы.

В 30 лет Мета был премьер-министром, также работал министром иностранных дел.

Его кандидатуру избрали после трех раундов, во время которых правительственная коалиция не могла выдвинуть кандидата, заявляя, что хочет по этому вопросу достичь консенсуса с право-центристской оппозицией.

Оппозиция блокирует заседания парламента с февраля, требуя отставки Эди Рамы перед запланированными на 18 июня парламентскими выборами. Оппозиция заявляет, что только таким образом можно будет обеспечить прозрачное голосование, и отказывается участвовать в выборах до отставки Рамы.

Европейские парламентарии безуспешно пытались давить на оппозицию, чтобы она изменила мнение. Илир Мета сменит на посту президента Буяра Нишани 24 июля.