У Макрона запретили российским СМИ освещать свои события - The Guardian

Россия обвинила кандидата в президенты Эммануэля Макрона в дискриминации и нарушении свободы слова после того, как его команда запретила российским СМИ освещать кампанию. Об этом сообщает The Guardian.

В частности, российские государственные СМИ Sputnik и RT не получат доступ к самому кандидату и ко всем событиям, связанных с ним. Такую информацию подтвердил пресс-секретарь Макрона.

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Кроме того, в команде Макрона уже заявляли, что его сайт, базы данных и компьютерные сети постоянно под хакерскими атаками из России.

"Систематическое и методическое распространение лжи - вот в чем проблема", - сказал пресс-секретарь Макрона. "Если это создаст проблемы с Кремлем, они станут предметом открытой дискуссии в случае, если наш кандидат победит", - добавил он.

При этом, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала решение команды Макрона "дискриминацией против российских СМИ" и призвала действующую власть Франции и международные организации проследить за соблюдением свободы слова во время второго тура президентской гонки.

Как сообщал УНИАН ранее, кандидат в президенты Франции от партии «Вперед!» Эммануэль Макрон в случае своего избрания главой государства будет настаивать на санкциях Евросоюза против Польши. В своем интервью для французских газет он утверждает, что будет проводить более жесткую политику с Польшей и другими странами, которые, по его мнению, нарушают принципы ЕС. «Когда права и ценности Европейского Союза не соблюдают, я требую, чтобы были введены санкции», - сказал он.